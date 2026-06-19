Аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК сорвался в четвёртый раз

Аукцион по продаже контрольного пакета активов «Южуралзолота» (ЮГК) вновь не состоялся. Согласно данным системы «Торги», заявка единственного претендента — ООО «Инновация» — была отклонена на этапе рассмотрения 18 июня.

Компания подала документы 11 июня, однако к участию в торгах её не допустили. На продажу выставлялся контрольный пакет ЮГК и связанных с ней юрлиц. Начальная цена лота составляла 162,02 миллиарда рублей, минимальная стоимость была установлена на уровне 81 миллиарда.

Причины отклонения заявки в публичных материалах не раскрываются. Дальнейшая судьба актива остаётся неопределённой. ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. В группу также входит угольный бизнес в Кемеровской области и другие активы.

Ранее сообщалось, что третья попытка продать активы «Южуралзолото» (ЮГК) не увенчалась успехом. Аукцион признали несостоявшимся из-за того, что не было допущенных участников. Единственная заявка, поданная Михаилом Пимулиным, была отклонена, поскольку он не подтвердил внесение задатка. А предыдущий аукцион 26 мая также не состоялся, а первый сорвался из-за отсутствия заявок.