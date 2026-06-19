На Ставрополье задержан мужчина, подозреваемый в насильственных действиях в отношении воспитанниц детского дома в Ессентуках. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

В Ессентуках задержали бывшего работника детдома по делу о насилии над детьми. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

По данным следствия, бывший работник учреждения в 2012–2016 годах совершал противоправные действия в отношении нескольких девочек и просил их никому не рассказывать о случившемся. Долгое время дети молчали.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный — 64-летний житель Ессентуков. На допросе он признал вину, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

У фигуранта изъяты телефон, ноутбук и планшет, на которых, по версии следствия, он фиксировал противоправные действия. Теперь это вещественные доказательства.

Ранее в Москве задержали 56-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии над девятилетним мальчиком. Ребёнок не знал подозреваемого, а инцидент произошёл не позднее 7 июня. Дело передали в работу, и фигуранта задержали оперативно — сотрудники СК и полиции сделали это вскоре после начала проверки.