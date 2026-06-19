В молоке из «Глобуса» нашли сорбиновую кислоту и кишечную палочку

Роспотребнадзор выявил нарушения в пастеризованном молоке «Асеньевская ферма» жирностью 3,4–6%, которое продавалось в гипермаркете «Глобус» на Новорижском шоссе в Москве. В образце обнаружили сорбиновую кислоту — консервант, запрещённый для использования в пастеризованном молоке. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, он подавляет рост микробов, но может вызывать тяжёлые аллергические реакции, особенно у детей.

Кроме того, в продукции нашли бактерии группы кишечной палочки и превышение допустимого уровня микроорганизмов, что указывает на возможные нарушения при производстве, хранении или транспортировке. Ведомство вынесло предостережения магазину и производителю, потребовав усилить контроль за качеством.

Ранее лабораторный анализ молока и сливок из сетей («Пятёрочка», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Лента») показал системное занижение жирности. Большинство образцов не соответствовали заявленным характеристикам. Редакция проверила продукты из сегмента «открывающий полку» (минимальная цена). Качество СТМ остаётся предметом споров, несмотря на их активное замещение брендов.