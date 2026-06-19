Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 09:35

В молоке из «Глобуса» нашли сорбиновую кислоту и кишечную палочку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatevosian Yana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatevosian Yana

Роспотребнадзор выявил нарушения в пастеризованном молоке «Асеньевская ферма» жирностью 3,4–6%, которое продавалось в гипермаркете «Глобус» на Новорижском шоссе в Москве. В образце обнаружили сорбиновую кислоту — консервант, запрещённый для использования в пастеризованном молоке. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, он подавляет рост микробов, но может вызывать тяжёлые аллергические реакции, особенно у детей.

Кроме того, в продукции нашли бактерии группы кишечной палочки и превышение допустимого уровня микроорганизмов, что указывает на возможные нарушения при производстве, хранении или транспортировке. Ведомство вынесло предостережения магазину и производителю, потребовав усилить контроль за качеством.

«Температура постоянно скачет»: Какие продукты опасно хранить в дверце холодильника
«Температура постоянно скачет»: Какие продукты опасно хранить в дверце холодильника

Ранее лабораторный анализ молока и сливок из сетей («Пятёрочка», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Лента») показал системное занижение жирности. Большинство образцов не соответствовали заявленным характеристикам. Редакция проверила продукты из сегмента «открывающий полку» (минимальная цена). Качество СТМ остаётся предметом споров, несмотря на их активное замещение брендов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • SHOT проверка
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar