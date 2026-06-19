Выпускник «Времени героев» Аккао стал замглавинженера «Газпрома» в Ставрополье

Выпускник президентской программы «Время героев» Амир Аккао занял пост заместителя главного инженера АО «Газпром Газораспределение Ставрополь». О кадровом решении сообщила пресс-служба социального проекта.

Обучение по инициативе главы государства Владимира Путина Аккао прошёл в первом потоке. Курс организован Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия — страна возможностей» и завершился для него в мае 2026 года.

Сам новоиспечённый замглавного инженера назвал назначение предметом гордости и большой ответственности. Он подчеркнул, что от устойчивости газоснабжения зависят тепло в домах, работа предприятий и социальных учреждений.

«Программа «Время героев» дала новый взгляд на управление, и теперь эти знания важно применить на практике», — отметил Аккао. Среди приоритетных задач он выделил модернизацию сетей, повышение безопасности и цифровизацию процессов.

Наставником участника выступал министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По его оценке, назначение стало закономерным этапом профессионального роста ветерана.

«Мы видим в них большой кадровый потенциал. Их опыт служения Отечеству, лидерские качества и готовность работать на благо страны востребованы сегодня во всех ключевых секторах экономики», — прокомментировал Цивилёв.

Амир Аккао родился в 1989 году в Черкесске. За мужество и героизм отмечен медалью Суворова. Ранее свыше ста участников «Времени героев» уже получили новые должности.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дмитрий Сидоренко, кавалер двух орденов Мужества и выпускник программы «Время героев», занял пост заместителя министра туризма Краснодарского края. Обучение по президентской инициативе завершилось для него в мае 2026 года. Сидоренко отметил, что проект помог перейти на гражданскую службу и сосредоточиться на развитии внутреннего туризма в родном регионе, подчеркнув его потенциал для семейного отдыха и мультипликативный эффект для экономики Кубани.