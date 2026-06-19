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Регион
19 июня, 09:36

Выпускник «Времени героев» Аккао стал замглавинженера «Газпрома» в Ставрополье

Амир Аккао. Обложка © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Амир Аккао. Обложка © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Выпускник президентской программы «Время героев» Амир Аккао занял пост заместителя главного инженера АО «Газпром Газораспределение Ставрополь». О кадровом решении сообщила пресс-служба социального проекта.

Обучение по инициативе главы государства Владимира Путина Аккао прошёл в первом потоке. Курс организован Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия — страна возможностей» и завершился для него в мае 2026 года.

Сам новоиспечённый замглавного инженера назвал назначение предметом гордости и большой ответственности. Он подчеркнул, что от устойчивости газоснабжения зависят тепло в домах, работа предприятий и социальных учреждений.

«Программа «Время героев» дала новый взгляд на управление, и теперь эти знания важно применить на практике», отметил Аккао. Среди приоритетных задач он выделил модернизацию сетей, повышение безопасности и цифровизацию процессов.

Наставником участника выступал министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По его оценке, назначение стало закономерным этапом профессионального роста ветерана.

«Мы видим в них большой кадровый потенциал. Их опыт служения Отечеству, лидерские качества и готовность работать на благо страны востребованы сегодня во всех ключевых секторах экономики», — прокомментировал Цивилёв.

Амир Аккао родился в 1989 году в Черкесске. За мужество и героизм отмечен медалью Суворова. Ранее свыше ста участников «Времени героев» уже получили новые должности.

Выпускник «Времени героев» Харитонов назначен замглавы ростовского Минсельхоза
Выпускник «Времени героев» Харитонов назначен замглавы ростовского Минсельхоза

Ранее Life.ru рассказывал, что Дмитрий Сидоренко, кавалер двух орденов Мужества и выпускник программы «Время героев», занял пост заместителя министра туризма Краснодарского края. Обучение по президентской инициативе завершилось для него в мае 2026 года. Сидоренко отметил, что проект помог перейти на гражданскую службу и сосредоточиться на развитии внутреннего туризма в родном регионе, подчеркнув его потенциал для семейного отдыха и мультипликативный эффект для экономики Кубани.

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Юрий Лысенко
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