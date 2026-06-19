ВЦИОМ: 73,3% россиян доверяют Путину, 67,7% одобряют его работу

Большинство граждан России — 73,3 процента — выражают доверие президенту Владимиру Путину. При этом 67,7 процента респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства. Такие данные опубликовал ВЦИОМ по итогам опроса, проведённого с 8 по 14 июня.

Недоверие президенту выразили 21,6% респондентов, а не одобряют его работу — 21,8%. Работу правительства России одобряют 44% опрошенных, премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 56% граждан.

В случае проведения выборов в Госдуму в ближайшее воскресенье за «Единую Россию» проголосовали бы 35,5% опрошенных. Далее следуют КПРФ (10,9%), «Новые люди» (9,8%), ЛДПР (8,4%) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (5,8%). Ещё 6,3% выбрали непарламентские партии. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, предельная погрешность — 2,5%.

Ранее сообщалось, что согласно опросу, проведённому фондом «Общественное мнение» в период с 5 по 7 июня среди полутора тысяч респондентов, 73 процента россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а 75 процентов оценивают его работу на посту главы государства положительно. Деятельность правительства одобряют 46 процентов опрошенных, при этом 52 процента респондентов считают эффективной работу премьер-министра Михаила Мишустина.