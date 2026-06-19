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Регион
19 июня, 09:38

«Водят за нос»: в СВР рассказали, зачем Европа обещает Украине членство в ЕС

СВР заявила о ложных обещаниях ЕС украинцам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Berna Namoglu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Berna Namoglu

Европейские чиновники продолжают обещать Украине скорое вступление в Евросоюз, хотя не рассчитывают принять страну в объединение. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По версии ведомства, жителям Украины рисуют перспективу богатой и безопасной жизни в ЕС и убеждают, что до членства осталось сделать лишь несколько шагов.

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В СВР утверждают, что в неофициальных разговорах европейские политики дают совершенно другие оценки и не видят возможности присоединения Киева в обозримом будущем.

По мнению службы, публичные заявления о скорой евроинтеграции будут звучать и дальше, несмотря на отсутствие реальных перспектив.

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В последнее время тема возможного вступления Украины в Евросоюз вновь стала предметом споров и противоречивых заявлений. В Киеве и Брюсселе продолжают говорить о продвижении по пути евроинтеграции, однако конкретные сроки членства не называются, а внутри ЕС сохраняются разногласия по поводу готовности страны и условий дальнейших переговоров. В частности, венгерский премьер заявил о расколе в ЕС по вопросу членства Украины.

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Марина Фещенко
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