Европейские чиновники продолжают обещать Украине скорое вступление в Евросоюз, хотя не рассчитывают принять страну в объединение. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По версии ведомства, жителям Украины рисуют перспективу богатой и безопасной жизни в ЕС и убеждают, что до членства осталось сделать лишь несколько шагов.

В СВР утверждают, что в неофициальных разговорах европейские политики дают совершенно другие оценки и не видят возможности присоединения Киева в обозримом будущем.

По мнению службы, публичные заявления о скорой евроинтеграции будут звучать и дальше, несмотря на отсутствие реальных перспектив.

В последнее время тема возможного вступления Украины в Евросоюз вновь стала предметом споров и противоречивых заявлений. В Киеве и Брюсселе продолжают говорить о продвижении по пути евроинтеграции, однако конкретные сроки членства не называются, а внутри ЕС сохраняются разногласия по поводу готовности страны и условий дальнейших переговоров. В частности, венгерский премьер заявил о расколе в ЕС по вопросу членства Украины.