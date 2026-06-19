«Водят за нос»: в СВР рассказали, зачем Европа обещает Украине членство в ЕС
СВР заявила о ложных обещаниях ЕС украинцам
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Европейские чиновники продолжают обещать Украине скорое вступление в Евросоюз, хотя не рассчитывают принять страну в объединение. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
По версии ведомства, жителям Украины рисуют перспективу богатой и безопасной жизни в ЕС и убеждают, что до членства осталось сделать лишь несколько шагов.
В СВР утверждают, что в неофициальных разговорах европейские политики дают совершенно другие оценки и не видят возможности присоединения Киева в обозримом будущем.
По мнению службы, публичные заявления о скорой евроинтеграции будут звучать и дальше, несмотря на отсутствие реальных перспектив.
В последнее время тема возможного вступления Украины в Евросоюз вновь стала предметом споров и противоречивых заявлений. В Киеве и Брюсселе продолжают говорить о продвижении по пути евроинтеграции, однако конкретные сроки членства не называются, а внутри ЕС сохраняются разногласия по поводу готовности страны и условий дальнейших переговоров. В частности, венгерский премьер заявил о расколе в ЕС по вопросу членства Украины.
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