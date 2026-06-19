Путин 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент возложит венок к Могиле Неизвестного солдата. Он всегда это делает в День памяти и скорби. И это день, когда действительно мы помним и скорбим. И это делает вся наша страна», — сказал Песков. Традиционная церемония приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны.

Напомним, 22 июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны — Дня памяти и скорби. В 4 часа утра 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, началась война, длившаяся 1418 дней и унёсшая 27 миллионов жизней. Ежегодно в этот день зажигают свечи, а в 12:15 замирают на минуту. В материале Life.ru — история даты, акции «Свеча памяти» и «Минута молчания», а также инструкция, как почтить память героев в 2026 году.