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Регион
19 июня, 09:49

Путин 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент возложит венок к Могиле Неизвестного солдата. Он всегда это делает в День памяти и скорби. И это день, когда действительно мы помним и скорбим. И это делает вся наша страна», — сказал Песков. Традиционная церемония приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны.

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Напомним, 22 июня 2026 года исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны — Дня памяти и скорби. В 4 часа утра 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, началась война, длившаяся 1418 дней и унёсшая 27 миллионов жизней. Ежегодно в этот день зажигают свечи, а в 12:15 замирают на минуту. В материале Life.ru — история даты, акции «Свеча памяти» и «Минута молчания», а также инструкция, как почтить память героев в 2026 году.

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Анастасия Никонорова
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