Путин на совещании Совбеза заслушал доклад Лаврова

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе встречи глава государства заслушал доклад министра иностранных дел Сергея Лаврова по одному из направлений российской внешней политики.

«У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики», — отметил глава государства на открытии совещания.

Другие подробности не сообщаются. Традиционно оперативные совещания с постоянными членами Совбеза проводятся для обсуждения актуальных вопросов внутренней и внешней повестки, а также выработки решений по ключевым направлениям государственной политики. По итогам таких совещаний нередко принимаются конкретные поручения и решения.

Ранее стало известно, что в День памяти и скорби 22 июня Владимир Путин традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония ежегодно проходит в годовщину начала Великой Отечественной войны.