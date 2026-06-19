Силы ПВО сбили ещё три украинских беспилотника, летевших на Москву
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
Силы ПВО сбили ещё три украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Есть ли последствия «на земле» или пострадавшие, не уточняется.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
Напомним, всего с начала суток при полёте по направлению к Москве сбито 13 беспилотников ВСУ. В последний раз сообщалось об уничтожении семи дронов.
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