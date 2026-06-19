«Давно уже всё развёрнуто»: Ушаков оценил курс России на сближение с Азией
Ушаков заявил, что Россия давно развернулась в сторону Азии
Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru
Россия уже давно переориентировалась на развитие отношений с азиатскими странами. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Давно уже всё развёрнуто. Вы же сами знаете», — ответил он на вопрос, начался ли поворот России к Азии только сейчас.
Ушаков также положительно оценил прошедший в Казани саммит Россия — АСЕАН. По его словам, обсуждения были содержательными и полезными.
«Саммит хороший, дискуссия была интересной, полезной, я бы сказал, содержательной», — отметил помощник президента.
Он добавил, что двусторонние контакты на полях встречи также прошли позитивно.
Юбилейный саммит был посвящён 35-летию отношений России и АСЕАН. В нём приняли участие Владимир Путин и представители всех 11 стран объединения.
АСЕАН считается одним из ведущих экономических объединений Азиатско-Тихоокеанского региона. Российские власти неоднократно заявляли, что центр мирового развития постепенно смещается из Европы в Азию.
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