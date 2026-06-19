В Крыму у девушки после перевязок в больнице начался абцесс и воспаление вен

Простое падение закончилось для жительницы крымского Гурзуфа абцессом и воспалением вен. Татьяна рассказала «Mash на волне» получила травму в палисаднике, после оказания первой помощи врачи направили её в поликлинику. Далее — три перевязки у хирурга, однако лучше пациентки не становилось.

У девушки появились волдыри. По мнению Татьяны, она получила ожог от йода. Сейчас она лечится в стационаре в Ливадии. Телеграм-канал пытался связаться с тем самым хирургом, но не захотел общаться, сославшись на сильную занятость.

Последствия перевязок после падения у жительницы Гурзуфа. Фото © «Mash на волне»

Ранее житель Тюмени, который очень любил мастурбировать, лишился одного яичка. По словам юриста, 23-летний парень дважды обращался к врачам, но те не обнаружили перекрут важнейшнего органа, из-за чего позднее его пришлось удалить. Теперь пациент требует от медиков полмиллиона.