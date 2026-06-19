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19 июня, 10:35

В Крыму у девушки после перевязок в больнице начался абцесс и воспаление вен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Простое падение закончилось для жительницы крымского Гурзуфа абцессом и воспалением вен. Татьяна рассказала «Mash на волне» получила травму в палисаднике, после оказания первой помощи врачи направили её в поликлинику. Далее — три перевязки у хирурга, однако лучше пациентки не становилось.

У девушки появились волдыри. По мнению Татьяны, она получила ожог от йода. Сейчас она лечится в стационаре в Ливадии. Телеграм-канал пытался связаться с тем самым хирургом, но не захотел общаться, сославшись на сильную занятость.

Последствия перевязок после падения у жительницы Гурзуфа. Фото © «Mash на волне»

Последствия перевязок после падения у жительницы Гурзуфа. Фото © «Mash на волне»

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Матвей Константинов
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