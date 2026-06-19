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19 июня, 10:12

Минобороны добыло «существенный пласт» новых данных о биолабораториях Пентагона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / burakyalcin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / burakyalcin

Минобороны России располагает новыми материалами, касающимися военно-биологической деятельности Пентагона, и в настоящее время проводит их анализ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев. По его словам, ведомство продолжит изучение поступающей информации и уже располагает «существенным пластом» новых данных.

«Минобороны России продолжит анализ поступающей информации. Определённый пласт очень серьёзных новых материалов у нас уже имеется. Проводится анализ этих материалов и изучение соответствующих документов», — заверил журналистов чиновник.

В Минобороны уточняют, что работа по изучению материалов продолжается и включает детальный анализ документов. Сроки её завершения не сообщаются.

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Ранее в Соединённых Штатах обнародовали схемы связей партнёров украинских биолабораторий, которые содержатся в рассекреченном отчёте аппарата директора Национальной разведки США. Согласно документу, в разделе «Сеть украинских научных сотрудников» вместе с американскими оборонными подрядчиками фигурируют структуры Минсельхоза США, Всемирная организация по охране здоровья животных, а также исследовательские компании JGI и Orion.

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Татьяна Миссуми
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