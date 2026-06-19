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19 июня, 10:23

Минобороны: Документы разведки США указывают на нарушение КБТО Киевом

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Россия считает, что опубликованные директором национальной разведки США Тулси Габбард документы доказывают нарушение киевским режимом Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО). Об этом заявил начальник Войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев. По его словам, Москва намерена добиваться разъяснения ситуации на международных площадках.

«Считаем опубликованные документы очередным доказательством нарушения киевским режимом своих обязательств в рамках Конвенции и будем добиваться разъяснения ситуации на профильных международных площадках», — сказал он на тематическом брифинге Минобороны РФ.

«Правда погребена под пропагандой»: В Германии раскритиковали замалчивание темы биолабораторий США
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Напомним, неделей ранее в США обнародовали схемы связей партнёров украинских биолабораторий из рассекреченного отчёта аппарата директора Национальной разведки. В перечне участников сети указаны оборонные подрядчики США, структуры американского Минсельхоза, Всемирная организация по охране здоровья животных, исследовательские центры JGI и Orion, несколько университетов США и немецкий Институт экологических исследований имени Гельмгольца.

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Александра Мышляева
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