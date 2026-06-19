«Он сам попросился»: Мать мальчика, впавшего в кому в запертой на жаре машине, рассказала свою версию событий

Мать семилетнего мальчика, впавшего в кому, после того как его оставили в запертой машине на жаре, отлучилась для выбора путёвки в турфирме. Об этом сообщает Mash.

41-летняя Ольга приехала из Новокузнецка на автомобиле Volkswagen Passat. Сына она оставила в салоне на улице Поспелова, а сама направилась в офис туркомпании.

Своё решение женщина объяснила просьбой самого ребёнка. По её версии, мальчик захотел остаться в машине, поэтому она лишь приоткрыла задние окна и ушла. Вернувшись, мать обнаружила сына без сознания и вызвала скорую. Медики доставили пострадавшего в реанимацию с тепловым ударом.

Сколько именно ребёнок провёл в закрытом салоне, пока неясно. Сама Ольга настаивает, что отсутствовала не более двадцати минут.

Напомним, в Таштаголе Кемеровской области семилетний мальчик получил тепловой удар в запертой машине и впал в кому. Изначально сообщалось, что мать оставила его одного, заблокировала двери и отсутствовала около трёх часов, а по возвращении обнаружила сына без сознания. Ребёнка доставили в реанимацию, на женщину завели уголовное дело об оставлении в опасности, предусматривающее до года лишения свободы.