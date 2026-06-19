Средства ПВО сбили уже 25 украинских БПЛА на пути к Москве

Количество сбитых за сутки на пути к Москве дронов достигло 25. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены шесть вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в «МАКСЕ».

Также минувшей ночью российская ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на Калужскую область. Губернатор Владислав Шапша сообщил об уничтожении семи беспилотников над пятью муниципальными округами и окраиной областного центра.