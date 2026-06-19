Американские исследователи связали распространение смартфонов Apple с падением рождаемости в Соединённых Штатах. Соответствующие выводы опубликовало Национальное бюро экономических исследований (NBER).

Аналитики сопоставили данные по округам, где доминировал эксклюзивный оператор iPhone — компания AT&T, с территориями, где абоненты пользовались услугами других провайдеров. Такой подход позволил выявить статистическую зависимость.

В округах с доступом к гаджетам Apple рождаемость среди девушек 15–19 лет сократилась на 4,5–8%, у женщин 20–24 лет — на 3,2–6,6%, а в возрастной группе 30–34 лет — на 2,7–3,6%.

Исследователи полагают, что распространение смартфонов объясняет до половины общего снижения рождаемости за 2007–2011 годы. Среди прочих факторов названы кризис 2008 года, рост уровня образования у женщин и доступность контрацепции.

Специалисты выделили две основные причины. Первая — сокращение времени живого общения с друзьями и потенциальными партнёрами. Вторая — прямая конкуренция гаджетов с интимной жизнью.

«iPhone сделал порнографию по требованию всегда доступной и приватной», — отмечается в докладе.

Укоренение смартфонов в быту лишь усилило наметившиеся тенденции. Демографы ожидают, что сформированное этими устройствами поколение установит исторический антирекорд по рождаемости.

Ранее стало известно, что американские спецслужбы принимали прямое участие в создании ключевых технологий для iPhone, а финансировались разработки из государственного бюджета. Замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка на ПМЭФ пояснил, что критический пакет решений создавался Агентством национальной безопасности, Пентагоном и Минэнерго США, а Вашингтон активно помогал Apple продвигать эти технологии по миру. Роль государства в экономике Соединённых Штатов, по его оценке, оказалась чрезмерно велика.