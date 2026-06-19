В Канаде назвали причины гибели батискафа Titan с миллиардерами в 2023 году

Совет по безопасности на транспорте Канады опубликовал отчёт о причинах катастрофы батискафа Titan, затонувшего в 2023 году во время экспедиции к «Титанику». К трагедии привели многочисленные дефекты конструкции и особенности корпоративной культуры компании-строителя OceanGate, пишет британская газета The Guardian.

По заключению экспертов, аппарат не соответствовал общепринятым инженерным нормам: компания ограничилась всего шестью испытаниями на макетах, втрое уступавших Titan по размеру, а сам батискаф почти не тестировали, тогда как обычно проводят сотни и тысячи циклов.

В 2022 году он уже сталкивался с носом «Титаника», а после одного из погружений экипаж слышал громкий хлопок. Кроме того, почти год аппарат хранился под открытым небом. Материал корпуса незаметно накапливал повреждения после каждого погружения, а непроверенная акустическая система мониторинга дефектов в решающий момент не сработала.

В отчёте также указано, что сотрудники, поднимавшие вопросы безопасности или имевшие мнение, отличное от позиции гендиректора, покидали компанию или были уволены. На борту батискафа находились пять человек, включая главу OceanGate Стоктона Раша, британского миллиардера Хэмиша Хардинга, пакистанского бизнесмена Шахзаду Давуда с сыном и путешественника Поль-Анри Наржоле, совершившего 37 погружений к «Титанику». Все они погибли.