Умерших немцев разрешили превращать в гумус в специальном контейнере перед захоронением

Парламент немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн включил в законодательство новый способ захоронения под названием Reerdigung («возвращение в землю»). Об этом сообщает агентство DPA. Как заявила министр юстиции Керстин фон дер Деккен, наряду с традиционным погребением и кремацией в регионе теперь официально разрешено «ускоренное разложение» тела в специальном контейнере с последующим захоронением останков.

Шлезвиг-Гольштейн стал первой федеральной землёй Германии, где такая форма прощания получила законодательное закрепление. Процедура предполагает помещение тела в «кокон» из сена, соломы и растительных материалов. Внутри запускается естественный процесс разложения с участием микроорганизмов, который приводит к образованию гумуса за 30–50 дней. После завершения процесса кости и зубы измельчаются и добавляются в получившуюся органическую массу, которая затем помещается в могилу в натуральной ткани.

По данным властей, метод проходил испытания около двух лет под научным контролем Лейпцигского университета. Всего было проведено 76 процедур, которые признаны безопасными. Отмечается, что протестантские и католические церкви Германии сочли такой способ «достойной и ответственной формой прощания». В США аналогичная практика уже разрешена в ряде штатов и известна как компостирование человеческого тела.

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