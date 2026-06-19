Харьковский национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба начал формировать сводные стрелковые подразделения из профессорско-преподавательского состава. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

По его словам, командование вуза отправляет на боевые действия не только курсантов. Преподавателей решено свести в отдельные роты.

Эти подразделения планируется задействовать в Сумской области. В качестве конкретной цели назван район населённого пункта Избицкое, где им предстоит участвовать в штурмовых мероприятиях.

Ранее командир взвода ударных беспилотников группировки «Север» с позывным Брест рассказал, что украинские подразделения в Харьковской области столкнулись с серьёзными проблемами из-за потери связи после уничтожения более десяти станций Starlink за неделю. Работа терминалов была целенаправленно подавлена российскими военными.