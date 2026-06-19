Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 09:27

Смертоносный «русский квартет» нанёс 6 групповых ударов по важным целям ВСУ

Обложка © Wikipedia / Strefich

Обложка © Wikipedia / Strefich

Вооружённые силы России за период с 13 по 19 июня нанесли массированный и шесть групповых ударов, доложили в Министерстве обороны РФ 19 июня. По данным ведомства, смертоносный «русский квартет» дал жёсткий ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

«С 13-го по 19-е июня… Вооружёнными Силами РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — отчитались в Минобороны.

В результате, по информации ведомства, поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, а также места дислокации украинских формирований и иностранных наёмников ВСУ.

ФАБ и дроны устроили апокалипсис в 6 областях Украины: среди целей — эшелоны оружия и корабли
ФАБ и дроны устроили апокалипсис в 6 областях Украины: среди целей — эшелоны оружия и корабли

Ранее российские войска нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Для атаки применяли высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники «Герань». Удар по «Укргазпромбуду» нанёс двойной ущерб — энергосистеме Украины и ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar