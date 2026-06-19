Смертоносный «русский квартет» нанёс 6 групповых ударов по важным целям ВСУ

Вооружённые силы России за период с 13 по 19 июня нанесли массированный и шесть групповых ударов, доложили в Министерстве обороны РФ 19 июня. По данным ведомства, смертоносный «русский квартет» дал жёсткий ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

«С 13-го по 19-е июня… Вооружёнными Силами РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — отчитались в Минобороны.

В результате, по информации ведомства, поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, а также места дислокации украинских формирований и иностранных наёмников ВСУ.