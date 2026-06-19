Командир «Брест» заявил о панике ВСУ под Харьковом

Украинские подразделения на одном из участков в Харьковской области испытывают трудности из-за потери связи. Об этом в интервью ТАСС заявил командир взвода ударных беспилотников группировки войск «Север» с позывным Брест.

По его словам, за последнюю неделю российские военные вывели из строя более десяти станций спутниковой связи Starlink.

Командир утверждает, что после потери оборудования украинские подразделения столкнулись с проблемами при координации действий и передаче данных.

Именно перебои со связью, по оценке Бреста, стали одной из причин паники среди военнослужащих ВСУ на этом направлении.