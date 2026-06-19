Командир «Брест» заявил о панике ВСУ под Харьковом
Украинские подразделения на одном из участков в Харьковской области испытывают трудности из-за потери связи. Об этом в интервью ТАСС заявил командир взвода ударных беспилотников группировки войск «Север» с позывным Брест.
По его словам, за последнюю неделю российские военные вывели из строя более десяти станций спутниковой связи Starlink.
Командир утверждает, что после потери оборудования украинские подразделения столкнулись с проблемами при координации действий и передаче данных.
Именно перебои со связью, по оценке Бреста, стали одной из причин паники среди военнослужащих ВСУ на этом направлении.
Ранее попавший в плен боец ВСУ Корж решил начать новую жизнь со своей семьёй в России, а другой украинский военнопленный, Леонид Тарасенко, рассказал, что многие жители Сумской области хотели бы присоединения региона к России.
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