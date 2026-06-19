Разведчик 1487-го полка группировки «Центр» ВС РФ Пётр Григоренко провёл к позициям под Красноармейском больше 20 штурмовых групп. Об этом военнослужащий рассказал в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что сам проверял все пути и места для закрепления, чтобы товарищи могли безопасно зайти.

«Мы с товарищем были одни из проводников, которые заводили группы, так как знали тропы, дороги, что где возможно заминировано, где что летает уже, где там присесть, укрыться в укрытие. Я завёл более 20 групп с товарищем», — сказал Григоренко. По словам военнослужащего, слаженная работа помогла закрепиться, расширить плацдарм и усилить оборону.

Ранее Life.ru рассказал, что двое российских военнослужащих — командир с позывным Малюта и его товарищ Шёпот — 45 дней удерживали позиции под постоянными обстрелами ВСУ. За полтора месяца они сменили три окопа, сохранили рубежи и продвинулись примерно на три километра. Всё это время по ним работала артиллерия, атаковали дроны и забрасывали гранатами.