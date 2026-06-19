В Каменск-Шахтинском районе Ростовской области в результате ночного пожара полностью сгорел храм Андрея Первозванного. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В Ростовской области ночью полностью сгорел храм Андрея Первозванного. Видео © VK/ПВК | Подслушано в Каменске-Шахтинском

Возгорание произошло в 03:46 по московскому времени, площадь пожара составила 350 квадратных метров. Спасатели ликвидировали огонь к 07:00. Погибших и пострадавших, по данным ведомства, нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ессентуках (Ставропольский край) загорелся Свято-Никольский храм (около 200 лет). Площадь пожара — около 300 кв. м. Присвоен второй ранг сложности, никто не пострадал. Причины устанавливают. Мэр Владимир Крутников уточнил, что пожар повышенной интенсивности. На месте работают экстренные службы.