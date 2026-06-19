Российский Су-34 с помощью ФАБ-3000 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 с помощью ФАБ-3000 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в районе Маяков в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны. Уничтожено до 20 военнослужащих вооружённых сил противника.

«Экипаж <...> прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожил пункт временной дислокации подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее на Западе испугались новой детали, замеченной на российском Су-34. Речь идёт об обтекале сразу за кабиной пилотов. СМИ писали свои догадки о том, что находится под таинственной заглушкой.