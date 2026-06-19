Игрушки на дорогах: Россияне бросились скупать дешёвые «мини-гелики» и копии Jaguar

В России набирают популярность миниатюрные копии известных автомобилей — внешне они напоминают Mercedes-Benz G-Class, Jaguar, Porsche и другие премиальные модели, но стоят от 150 до 485 тысяч рублей. Продавцы позиционируют их как транспорт для частных территорий, посёлков или даже для детей, поскольку они не требуют регистрации в ГАИ и водительских прав. Autonews.ru выяснил, можно ли легально выезжать на них на дороги общего пользования.

Такие машины оснащаются электромоторами и развивают скорость до 50 км/ч, запас хода — около 50 км. Некоторые комплектуются аудиосистемой, стеклоподъёмниками, диодной оптикой и клаксоном. Однако поставить их на учёт невозможно, документов на технику не предусмотрено, а в салонах их называют «просто игрушкой» и сравнивают со спортинвентарём.

Юристы отмечают, что такие машины находятся в серой правовой зоне. Дмитрий Дугин считает, что их можно приравнять к мопедам категории «М», для которых нужны права, но Дмитрий Золотов настаивает на более жёсткой трактовке: четырёхколёсные мини-копии не подходят ни под одну категорию ПДД и фактически запрещены к выезду на дороги общего пользования.

Штраф за управление без прав, по его словам, составляет от 5 до 15 тысяч рублей. С ростом популярности таких машин законодательство может быть скорректировано, не исключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в мае россияне взяли автокредитов на 173 млрд рублей (+6,4% к апрелю, +48,6% к прошлому году). Количество выдач выросло на 3,1% к апрелю и на 22% в годовом выражении. Средний чек достиг 1,55 млн рублей. Ставки снижаются вслед за ключевой: на новые авто — до 10%, на подержанные — до 20,2%. За пять месяцев рынок вырос на 43%, но по сравнению с 2024 годом количество выдач сократилось на 41,5%. Рынок оживает, но до полного восстановления далеко.