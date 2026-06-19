Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 12:08

ПВО за шесть часов уничтожила 216 дронов над 11 областями России и Чёрным морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

За шесть часов российские силы ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников над регионами России и Чёрным морем. Как сообщили в Минобороны РФ, дроны сбивали в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени как минимум над 11-ю областями.

«Перехвачены и уничтожены 216 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской, областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — доложили в ведомстве.

Пострадавшим во время удара ВСУ по жилым домам Подмосковья выплатят компенсации
Пострадавшим во время удара ВСУ по жилым домам Подмосковья выплатят компенсации

Ранее стало известно, что система ПВО Минобороны России уничтожила ещё десять беспилотников в Московском регионе. Специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Общее количество сбитых за день БПЛА на подлёте к Москве достигло 35.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar