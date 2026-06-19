ПВО за шесть часов уничтожила 216 дронов над 11 областями России и Чёрным морем

За шесть часов российские силы ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников над регионами России и Чёрным морем. Как сообщили в Минобороны РФ, дроны сбивали в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени как минимум над 11-ю областями.

«Перехвачены и уничтожены 216 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской, областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — доложили в ведомстве.

Ранее стало известно, что система ПВО Минобороны России уничтожила ещё десять беспилотников в Московском регионе. Специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Общее количество сбитых за день БПЛА на подлёте к Москве достигло 35.