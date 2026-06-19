Уже 35 дронов ВСУ сбито на подлёте к Москве

Система противовоздушной обороны Минобороны России уничтожила ещё десять беспилотных летательных аппаратов в Московском регионе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Подробности о возможных разрушениях и пострадавших пока не приводятся. Оперативная информация уточняется.

Всего полчаса назад Собянин сообщил о 25 сбитых беспилотниках на подлёте к Москве. Таким образом, общее количество сбитых за день БПЛА достигло 35. При этом в течение ночи российские средства ПВО отразили массированную атаку украинских дронов — уничтожено было 133 беспилотника над воздушным пространством ряда регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Воронежскую, Орловскую, Смоленскую, Тульскую, Ростовскую и Рязанскую области. Цели поражались и над Москвой и областью.