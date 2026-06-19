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19 июня, 10:04

Пострадавшим во время удара ВСУ по жилым домам Подмосковья выплатят компенсации

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Власти выплатят компенсации всем пострадавшим в результате атаки БПЛА ВСУ по жилым домам в Подмосковье. Их фиксировали в Жуковском, Люберцах, Балашихе, Раменском, Котельниках, рассказал губернатор Андрей Воробьёв.

«Для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты. Будем информировать», — говорится в тексте в телеграм-канале.

Также специалисты управления технического надзора капитального ремонта уже работают на всех пострадавших объектах и оценивают объём восстановительных работ, заверил чиновник. После завершения обследований совместно с Фондом капитального ремонта будет определён перечень подрядчиков для дальнейшего восстановления объектов, добавил он.

18 жилых многоэтажек в Подмосковье повреждены в результате налёта дронов ВСУ
18 жилых многоэтажек в Подмосковье повреждены в результате налёта дронов ВСУ

Как сообщалось накануне, в Московской области в результате налёта дронов ВСУ повреждены жилые дома (Жуковский, Электросталь), ТЦ и инфраструктура, ранена женщина. Погибла 8-летняя девочка. СК пообещал установить причастных к атакам.

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Татьяна Миссуми
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