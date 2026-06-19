Пострадавшим во время удара ВСУ по жилым домам Подмосковья выплатят компенсации

Власти выплатят компенсации всем пострадавшим в результате атаки БПЛА ВСУ по жилым домам в Подмосковье. Их фиксировали в Жуковском, Люберцах, Балашихе, Раменском, Котельниках, рассказал губернатор Андрей Воробьёв.

«Для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты. Будем информировать», — говорится в тексте в телеграм-канале.

Также специалисты управления технического надзора капитального ремонта уже работают на всех пострадавших объектах и оценивают объём восстановительных работ, заверил чиновник. После завершения обследований совместно с Фондом капитального ремонта будет определён перечень подрядчиков для дальнейшего восстановления объектов, добавил он.