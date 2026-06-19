Роспотребнадзор признал семь зон отдыха пригодными для купания в Москве

Специалисты Роспотребнадзора проверили столичные зоны отдыха у воды на соответствие санитарному законодательству и установили, что лишь семь из них пригодны для купания. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы по Москве.

«Из открывшихся в начале купального сезона девяти зон отдыха по состоянию на 18 июня 2026 года функционируют семь зон с купанием: озеро «Белое», Путяевский пруд №1, Школьное озеро, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Пионерский пруд, Тропарёво», — говорится в сообщении.

В данных зонах качество воды соответствует требованиям. Всего отобрано 228 проб, выполнено 1,8 тысячи исследований по разным показателям. Ведётся контроль и за питьевой водой в системе водоснабжения. Также в течение тёплого сезона проводится исследование песка.

Ранее физик объяснил, почему после ремонта системы водоснабжения в доме вдруг начинает течь вода ещё хуже — ржавая. По словам Николая Зенченко, когда трубы перестают использовать, жидкость в них застаивается, из-за чего коррозия временно усиливается.