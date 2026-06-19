Набиуллина заявила о существенном ускорении кредитования в России

Ранее Life.ru писал, что в России семьи с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Предположительно, закон начнёт действовать с 1 сентября 2026 года. Госдума рассмотрит его 23 июня. Сейчас при рождении ребёнка заёмщик может взять полугодовые ипотечные каникулы. Но только если доходы снизились более чем на 20%, а платежи по ипотеке превышают 40% среднемесячного заработка.