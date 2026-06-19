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19 июня, 12:32

Набиуллина заявила о существенном ускорении кредитования в России

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о значительном ускорении роста кредитования в стране за последние месяцы. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования», — отметила председатель ЦБ.

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Ранее Life.ru писал, что в России семьи с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Предположительно, закон начнёт действовать с 1 сентября 2026 года. Госдума рассмотрит его 23 июня. Сейчас при рождении ребёнка заёмщик может взять полугодовые ипотечные каникулы. Но только если доходы снизились более чем на 20%, а платежи по ипотеке превышают 40% среднемесячного заработка.

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Александра Мышляева
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