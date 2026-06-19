Набиуллина заявила о сокращении пространства для снижения ключевой ставки

Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки уменьшилось, констатировала глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, Прогноз траектории ключевой ставки будет пересмотрен, скорее всего, вверх, поскольку проинфляционные риски выросли.

«Но в какой мере оно сократилось — это было и, видимо, будет предметом обсуждения на следующем заседании», — сказала глава регулятора.

При этом, по словам Набиуллиной, ЦБ не воспринимает как давление призывы бизнеса и общественности снизить ставку — эти призывы для главы регулятора «вполне понятны».

Напомним, Банк России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. Это уже девятое снижение подряд.