Набиуллина: Сокращение дефицита кадров приостановилось в ряде регионов России

Банк России фиксирует приостановку сокращения дефицита кадров в ряде регионов страны в последние месяцы и общее снижение напряжённости на российском рынке труда. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, где регулятор принял решение о снижении ключевой ставки.

«По информации наших территориальных учреждений, в ряде регионов в последние месяцы сокращение дефицита кадров приостановилось», — сказала она.

Со слов Набиуллиной, для устойчивого снижения давления на цены необходимо сближение темпов роста зарплат и производительности труда. Она также подчеркнула, что повышение производительности возможно при более эффективном распределении рабочей силы и её направлении в наиболее продуктивные сектора экономики.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак, выступая назвал дефицит кадров одним из самых значительных рисков для российской экономики. Он отметил, что среди ключевых проблем особенно выделяется отставание роста производительности труда от темпов увеличения заработных плат. Для преодоления этого вызова, по его словам, потребуется перераспределение трудовых ресурсов из отраслей с низкой производительностью в сектора, создающие более высокую добавленную стоимость, а также повышение гибкости рынка труда.