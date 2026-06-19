Греф предрёк наступление эпохи «агентной экономики»

Глава Сбера Герман Греф заявил, что мир находится на пороге так называемой «агентной экономики», когда искусственный интеллект начнёт автономно выполнять задачи, ранее доступные только человеку.

«Мы на пороге так называемой агентной экономики, когда агенты начинают автономно решать те задачи, которые были характерны до этого только для людей», — отметил он сказал на форуме «Сберуниверситета».

По словам Грефа, технология генеративного ИИ появилась всего 3,5 года назад, но прогресс за это время оказался колоссальным. Греф добавил, что создаётся впечатление, будто за это время мы прожили как минимум десять или даже пятнадцать лет. Он также подчеркнул, что рабочая сила сегодня — это совершенно другое понятие. ИИ-агенты способны выполнять сложные когнитивные задачи даже без контроля человека, и он видит устойчивую тенденцию к развитию связки «ИИ + человек».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что главный двигатель глобальных перемен — технологический прогресс, и выделил три ключевые технологии. Первая — искусственный интеллект, обрабатывающий данные и помогающий находить лучшие решения. Вторая — автономные системы, кардинально повышающие производительность труда и меняющие отрасли. Третьей ключевой технологией являются платформенные решения, позволяющие участникам рынка напрямую, в режиме реального времени и автоматически обмениваться информацией и заключать сделки.