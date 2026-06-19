ФАС взяла под контроль цены на бензин и дизель в Калужской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) взяла под контроль розничные цены на автомобильное топливо в Калужской области. Об этом сообщили в региональном Министерстве конкурентной политики.

В последние дни в области наблюдается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. Из-за этого на некоторых АЗС могут возникать очереди. В министерстве подчеркнули, что ситуация носит временный характер и связана с ажиотажем, а не с дефицитом.

По данным ведомства, запас топлива в регионе сформирован: АИ-95 хватит на две недели, АИ-92 и дизеля — на три недели. Объёмы регулярно пополняются. Ценовая ситуация находится на контроле УФАС. При выявлении нарушений к владельцам заправок могут быть применены штрафные санкции — от 10 до 150 миллионов рублей в зависимости от выручки. Власти призывают жителей не создавать ажиотаж, не закупать топливо впрок и не задерживаться у колонок. После заправки рекомендуется сразу освобождать место для других автомобилистов.

Ранее стало известно, что заправки «Роснефти» работают как обычно. Никаких ограничений на заправку машин нет. Компания обещает стабильные поставки топлива в России. Особое внимание уделят больницам, школам, заводам и сельскому хозяйству.