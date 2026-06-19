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Регион
19 июня, 13:12

ФАС взяла под контроль цены на бензин и дизель в Калужской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) взяла под контроль розничные цены на автомобильное топливо в Калужской области. Об этом сообщили в региональном Министерстве конкурентной политики.

В последние дни в области наблюдается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. Из-за этого на некоторых АЗС могут возникать очереди. В министерстве подчеркнули, что ситуация носит временный характер и связана с ажиотажем, а не с дефицитом.

По данным ведомства, запас топлива в регионе сформирован: АИ-95 хватит на две недели, АИ-92 и дизеля — на три недели. Объёмы регулярно пополняются. Ценовая ситуация находится на контроле УФАС. При выявлении нарушений к владельцам заправок могут быть применены штрафные санкции — от 10 до 150 миллионов рублей в зависимости от выручки. Власти призывают жителей не создавать ажиотаж, не закупать топливо впрок и не задерживаться у колонок. После заправки рекомендуется сразу освобождать место для других автомобилистов.

ФАС потребовала от ещё одной сети АЗС объясниться за цены на бензин
ФАС потребовала от ещё одной сети АЗС объясниться за цены на бензин

Ранее стало известно, что заправки «Роснефти» работают как обычно. Никаких ограничений на заправку машин нет. Компания обещает стабильные поставки топлива в России. Особое внимание уделят больницам, школам, заводам и сельскому хозяйству.

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Наталья Афонина
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