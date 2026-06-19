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19 июня, 13:34

Навроцкий: Вступление Украины в ЕС создаст угрозу для сельского хозяйства Польши

Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / ЕРА

Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Польши Кароль Навроцкий выразил уверенность, что вступление Украины в Европейский Союз создаст огромные риски для польского сельского хозяйства и не позволит фермерам страны развиваться и зарабатывать. Политика цитирует пресс-служба его канцелярии.

«Я признаю, что вступление Украины в ЕС представляет угрозу для польского сельского хозяйства. Я являюсь президентом Польши и, понимая стремления Украины, всегда буду отстаивать справедливое отношение к польским фермерам и польской сельскохозяйственной продукции, в частности в контексте «Зелёного курса» и решений ЕС», – говорится в тексте.

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Ранее все страны ЕС утвердили открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины и Молдавии в объединение. Первый этап — блок «Основы» — охватывает вопросы правосудия, свободы, прав человека и работы государственных институтов. Именно с этого кластера начинается переговорный процесс, а закрыть его можно будет только после выполнения всех требований ЕС.

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Татьяна Миссуми
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