Навроцкий: Вступление Украины в ЕС создаст угрозу для сельского хозяйства Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий выразил уверенность, что вступление Украины в Европейский Союз создаст огромные риски для польского сельского хозяйства и не позволит фермерам страны развиваться и зарабатывать. Политика цитирует пресс-служба его канцелярии.

«Я признаю, что вступление Украины в ЕС представляет угрозу для польского сельского хозяйства. Я являюсь президентом Польши и, понимая стремления Украины, всегда буду отстаивать справедливое отношение к польским фермерам и польской сельскохозяйственной продукции, в частности в контексте «Зелёного курса» и решений ЕС», – говорится в тексте.

Ранее все страны ЕС утвердили открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины и Молдавии в объединение. Первый этап — блок «Основы» — охватывает вопросы правосудия, свободы, прав человека и работы государственных институтов. Именно с этого кластера начинается переговорный процесс, а закрыть его можно будет только после выполнения всех требований ЕС.