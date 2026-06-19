Шансов нет, обещания останутся: Раскрыта хитрая тактика Евросоюза по Украине
СВР заявила, что ЕС продолжит обещать Украине скорое вступление
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Европейские политики намерены и дальше говорить украинцам о скором вступлении страны в ЕС, хотя сами не верят в такую перспективу. Об этом заявило пресс-бюро СВР России.
В службе утверждают, что евробюрократы осознают отсутствие у Киева реальных шансов на присоединение к объединению.
Несмотря на это, публично они продолжат говорить о приближении «светлого европейского будущего», считают в ведомстве.
В СВР назвали подобную риторику сознательным обманом жителей Украины и связали её с желанием сохранить поддержку курса Киева на сближение с Евросоюзом.
Тема вступления Украины в Евросоюз снова оказалась в центре споров. Киев и Брюссель продолжают говорить о движении к членству, однако конкретных сроков по-прежнему нет, а внутри ЕС сохраняются разногласия по поводу готовности страны и дальнейшего хода переговоров.
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