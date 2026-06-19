Европейские политики намерены и дальше говорить украинцам о скором вступлении страны в ЕС, хотя сами не верят в такую перспективу. Об этом заявило пресс-бюро СВР России.

В службе утверждают, что евробюрократы осознают отсутствие у Киева реальных шансов на присоединение к объединению.

Несмотря на это, публично они продолжат говорить о приближении «светлого европейского будущего», считают в ведомстве.

В СВР назвали подобную риторику сознательным обманом жителей Украины и связали её с желанием сохранить поддержку курса Киева на сближение с Евросоюзом.