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19 июня, 09:39

Шансов нет, обещания останутся: Раскрыта хитрая тактика Евросоюза по Украине

СВР заявила, что ЕС продолжит обещать Украине скорое вступление

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европейские политики намерены и дальше говорить украинцам о скором вступлении страны в ЕС, хотя сами не верят в такую перспективу. Об этом заявило пресс-бюро СВР России.

В службе утверждают, что евробюрократы осознают отсутствие у Киева реальных шансов на присоединение к объединению.

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Несмотря на это, публично они продолжат говорить о приближении «светлого европейского будущего», считают в ведомстве.

В СВР назвали подобную риторику сознательным обманом жителей Украины и связали её с желанием сохранить поддержку курса Киева на сближение с Евросоюзом.

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Тема вступления Украины в Евросоюз снова оказалась в центре споров. Киев и Брюссель продолжают говорить о движении к членству, однако конкретных сроков по-прежнему нет, а внутри ЕС сохраняются разногласия по поводу готовности страны и дальнейшего хода переговоров.

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Марина Фещенко
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