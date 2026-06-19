«Кто-то должен защищать эти ворота»: Набиуллина ответила критикам ЦБ футбольной метафорой в разгар ЧМ

Центробанк выполняет роль вратаря, спасающего Россию от инфляции. Такое сравнение озвучила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, где ей задали вопрос, почему центральный регулятор не может убедить бизнес в том, что не играет против собственной экономики.

«Вы знаете, мы, конечно, скорее себя чувствуем вратарём на защите от инфляции. Наверное, много матчей, в которых исход решается именно надежностью вратарей. Кто-то должен защищать эти ворота», — сказала она.

Ранее Эльвира Набиуллина поблагодарила россиян, искренне переживавших за её самочувствие. Глава Центробанка подтвердила, что перенесла обычную простуду и на время теряла голос, поэтому и отсутствовала на ряде мероприятий.