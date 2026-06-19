Набиуллина: Повышение ставки ранее было «горьким, но необходимым лекарством»
Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки в прошлом было «горьким, но абсолютно необходимым лекарством» для экономики. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
«Сейчас мы на самом деле видим, что повышение ключевой ставки, высокие процентные ставки годовой давности были — да, горьким, но абсолютно необходимым лекарством», — отметила она.
Снижение ставки, по её словам, привело к росту кредитования — это заметно по рыночным сегментам. В качестве примера глава регулятора привела рыночную ипотеку: за январь — апрель 2026 года её выдали почти вчетверо больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее сообщалось, что Банк России 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% (девятое снижение подряд). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения уменьшилось, прогноз ставки, скорее всего, пересмотрят вверх из-за роста проинфляционных рисков, но степень сокращения обсудят на следующем заседании. Призывы бизнеса и общественности о снижении она считает понятными, но не воспринимает как давление.
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