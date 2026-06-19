Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 13:07

Набиуллина: Повышение ставки ранее было «горьким, но необходимым лекарством»

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки в прошлом было «горьким, но абсолютно необходимым лекарством» для экономики. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Сейчас мы на самом деле видим, что повышение ключевой ставки, высокие процентные ставки годовой давности были — да, горьким, но абсолютно необходимым лекарством», — отметила она.

Снижение ставки, по её словам, привело к росту кредитования — это заметно по рыночным сегментам. В качестве примера глава регулятора привела рыночную ипотеку: за январь — апрель 2026 года её выдали почти вчетверо больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Символический шаг. Что скрывается за решением Центробанка по ключевой ставке
Символический шаг. Что скрывается за решением Центробанка по ключевой ставке

Ранее сообщалось, что Банк России 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% (девятое снижение подряд). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения уменьшилось, прогноз ставки, скорее всего, пересмотрят вверх из-за роста проинфляционных рисков, но степень сокращения обсудят на следующем заседании. Призывы бизнеса и общественности о снижении она считает понятными, но не воспринимает как давление.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Центробанк
  • Эльвира Набиуллина
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar