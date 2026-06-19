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Регион
19 июня, 14:17

Дачу Фаберже под Петербургом продали за почти 103 миллиона рублей

Дача Карла Фаберже в Парголово. Обложка © дом.рф

Дача Карла Фаберже в Парголово. Обложка © дом.рф

В Парголово, что в петербургском Выборге, продали с торгов историческую дачу великого русского ювелира Карла Фаберже. Как сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ. Стартовая цена составляла 46,8 миллиона рублей, однако памятник архитектуры реализовали за сумму, более чем вдвое большую — 102,69 миллиона.

В аукционе участвовали три претендента, новый владельцем стала московская компания «ФормаИнвест». Она обязана отремонтировать здание, которое на текущий момент находится в плачевном состоянии. Что именно откроется в здании, неизвестно, однако закон позволяет собственнику оборудовать там, например, бутик отель, музей или выставочное пространство.

Дача Фаберже — историческая резиденция великого русского ювелира Карла Фаберже. Через несколько лет после приобретения дома он передал его сыну Агафону. Когда-то здание называли «Малым Эрмитажем» из-за богатейшей коллекции предметов искусства. После революции его национализировали и разграбили.

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Ранее в Санкт-Петербурге отметили 180-летие Карла Фаберже. В Северной столице хранится самая большое собрание произведений фирмы ювелира, именно в бывшей столице мастер появился на свет, жил и творил. Ядром коллекции являются его знаменитые яйца из драгоценных материалов.

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Матвей Константинов
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