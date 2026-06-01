Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 05:30

В Петербурге отметили 180-летие русского ювелира Карла Фаберже

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Самая большая в мире коллекция произведений фирмы Карла Фаберже хранится в Петербурге — городе, где мастер появился на свет и творил. Ядром коллекции являются пасхальные яйца, созданные для семей двух российских императоров: Александра III и Николая II. Об этом рассказал отметил губернатор Александр Беглов.

250 шедевров: Репин, Кандинский и герои СВО «встретились» в петербургском «Манеже»
250 шедевров: Репин, Кандинский и герои СВО «встретились» в петербургском «Манеже»

По словам главы города, Фаберже сумел объединить лучшие творческие силы Петербурга, благодаря его изделиям Северная столица закрепила за собой статус ювелирной столицы мира. Ремеслу Карл Фаберже учился в Европе, но главным источником вдохновения стал всё же Петербург — он долго работал в Эрмитаже, изучая старинные техники, которые позже использовал в собственных творениях.

«Имя Карла Фаберже — синоним российского искусства высочайшего качества, которое известно во всём мире», — отметил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» президент Музея Фаберже Владимир Воронченко.

Эликсир молодости: Учёные доказали, что посещение музеев и выставок замедляет старение
Эликсир молодости: Учёные доказали, что посещение музеев и выставок замедляет старение

Ранее в Эрмитаже рассказали, как климатические системы музея спасают древние артефакты. За каждым шедевром стоит невидимая армия технологий: датчики, климатические боксы, системы контроля.

Больше новостей об искусстве — в разделе «Культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Культура
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar