В Петербурге отметили 180-летие русского ювелира Карла Фаберже

Самая большая в мире коллекция произведений фирмы Карла Фаберже хранится в Петербурге — городе, где мастер появился на свет и творил. Ядром коллекции являются пасхальные яйца, созданные для семей двух российских императоров: Александра III и Николая II. Об этом рассказал отметил губернатор Александр Беглов.

По словам главы города, Фаберже сумел объединить лучшие творческие силы Петербурга, благодаря его изделиям Северная столица закрепила за собой статус ювелирной столицы мира. Ремеслу Карл Фаберже учился в Европе, но главным источником вдохновения стал всё же Петербург — он долго работал в Эрмитаже, изучая старинные техники, которые позже использовал в собственных творениях.

«Имя Карла Фаберже — синоним российского искусства высочайшего качества, которое известно во всём мире», — отметил в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» президент Музея Фаберже Владимир Воронченко.

