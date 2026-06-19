В военном деле ни тук-тук: В Раде прошлись по Фёдорову с жёсткими обвинениями

Депутат Верховной рады Анна Скороход публично обвинила министра обороны Украины Михаила Федорова в причастности к мошенническому бизнесу. Соответствующее заявление она сделала в эфире YouTube-канала Politeka Online.

«Фёдоров — это мошенник, геймер в лучшем случае и владелец колл-центров», — сказала парламентарий. По её словам, именно этим объясняется склад ума чиновника, далёкий от военного мышления.

Скороход подчеркнула, что глава оборонного ведомства абсолютно не разбирается в военной политике. При этом он, по мнению депутата, навязывает свою волю людям с реальным боевым опытом.

«Все, кто у него сидят в советниках, — это глобальные уклонисты», — добавила она.

Ранее в украинской прессе заметили, что между Владимиром Зеленским и Михаилом Фёдоровым наметился конфликт — их отношения резко охладели в последнюю неделю. Поводом могли стать заявления киевского главаря о поставках Patriot, достигнутых «на самом высоком политическом уровне», что собеседники издания расценили как косвенную критику министра, которому с момента назначения поставили масштабные задачи, но реализовать их в полном объёме пока не удалось.