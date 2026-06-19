Набиуллина сообщила о росте спроса на наличные по разным причинам

Банк России фиксирует рост спроса на наличные деньги в стране. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По её словам, причины этого явления могут быть разными, и выделить одну ключевую сложно.

«Видим, действительно, есть спрос на наличные. Он вырос. Причины этого отделить одну от другой достаточно сложно: и налоговая адаптация, и встречающиеся затруднения с платежами безналичной формы и так далее», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что увеличение доли наличных в структуре денежной массы носит ограниченный характер и не оказывает прямого влияния на инфляцию или денежно-кредитную политику. По её словам, с макроэкономической точки зрения происходит лишь изменение формы денег — из безналичной в наличную, при этом общий объём средств у населения не меняется.

В ЦБ уточнили, что доля наличных в денежной массе выросла незначительно: показатель М0 (наличные в обращении) в составе M2 (денежная масса в национальном определении) увеличился примерно с 14% до 14,4% с начала года и остаётся на исторически низком уровне.

Ранее глава «Гознака» Аркадий Трачук сообщил, что введение цифрового рубля приведёт к перераспределению использования наличных и безналичных средств в России. По его словам, цифровой рубль, который Банк России рассматривает как третью форму национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, не будет напрямую конкурировать с ними, однако повлияет на структуру расчётов.