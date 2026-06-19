США начали расследование против ФРГ из-за недостаточных закупок лекарств

Соединённые Штаты начали расследование в отношении Германии, которую подозревают в недостаточном финансировании закупок новейших лекарств. Как сообщается на сайте торгового представителя США Джеймисона Грира, это может наносить ущерб американской торговле.

«Торговый представитель США Джеймисон Грир сегодня инициировал расследование <...> в отношении Германии. Это расследование постарается установить, является ли постоянные недостаточные платежи Германии за инновационную медицинскую продукцию необоснованными и не представляют ли они собой бремя или ограничения для американской торговли», — говорится в документе.

Расследованию предшествовали месяцы переговоров с немецкой стороной. В качестве возможного решения Вашингтон предлагает ввести дополнительные или обязательные скидки с плавающей ставкой. США уже запросили консультации с ФРГ.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об указе, который коренным образом изменит систему ценообразования на фармацевтическом рынке страны. Он пообещал, что документ приведёт к беспрецедентному снижению цен на лекарства для американцев — на 30–80%, но при этом признал, что это может вызвать рост стоимости медикаментов в других странах. Американский лидер резко раскритиковал многолетнюю практику, при которой граждане США платили за лекарства в разы больше, чем жители других стран, и отверг традиционные оправдания фармкомпаний о высоких затратах на исследования.