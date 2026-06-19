Заклинатели червей: В Чешире прошёл чемпионат по выманиванию жителей земли с помощью вибраций

В британском графстве Чешир прошёл ежегодный чемпионат мира по заклинанию червей — одно из самых эксцентричных спортивных событий страны, которое проводится с 1980 года в начальной школе Уилластон в Нантвиче. Сотни участников приезжают сюда, чтобы за 30 минут выманить на поверхность как можно больше дождевых червей, не используя лопаты и другие инструменты для копки.

Суть соревнования — с помощью вибраций имитировать звуки дождя, что провоцирует червей подниматься наружу. Участники постукивают садовыми вилами по земле, играют музыку, танцуют и даже поют. Запрещено лишь одно — копать, а также использовать воду или химию. В 2026 году участники в сумме выманили 3396 червей. Чемпионами стали Сиенна Биверс, Арчи Кларк и их дедушка Питер Кларк, собравшие 164 червя.

Чемпионат мира по заклинанию червей прошёл в Чешире. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / guerrillazoo

Мировой рекорд принадлежит 10-летней Софи Смит, которая в 2009 году выманила 567 червей. Организатор соревнования Уилл проделал путь из Лондона, чтобы принять участие в этом «странном» событии. По его словам, люди приезжают со всей страны с собственным инвентарём, относятся к процессу серьёзно, а сам турнир превращается в невероятно азартную борьбу. После подсчёта всех червей, когда наступает темнота, их отпускают обратно в природу.

Ранее сообщалось, что в Тарту впервые прошёл чемпионат по имитации поросячьего визга, бросивший вызов французской традиции. Участники соревновались в правдоподобном и громком хрюканье, оценивали их специалисты по свиноводству. Победитель получил полтуши свиньи и колбасу. Во Франции аналогичный конкурс проводится с 1975 года на фестивале La Pourcailhade.