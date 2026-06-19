Минюст признал иноагентами художницу Кузнецову* и экс-депутата Фадееву*

Министерство юстиции России объявило о расширении реестра иностранных агентов. В перечень вошли художница Екатерина Кузнецова*, военнослужащий Нацгвардии Украины Пётр Рузавин*, экс-депутат городской думы Томска Ксения Фадеева* и проект «Сфера»*.

Кузнецова* занималась созданием и тиражированием материалов других иноагентов, а также структур, признанных в РФ нежелательными. Она распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей, выступала против специальной военной операции и проживает за рубежом.

Рузавин* также публиковал ложную информацию о политике государственных органов, призывал к поддержке ВСУ и участвовал в подготовке контента иноагентов и нежелательных организаций.

Фадеева* фигурирует в аналогичных нарушениях. Помимо участия в распространении сообщений иноагентов и нежелательных структур, она выступала против СВО и тиражировала фейки о деятельности российской власти. Гражданка также находится за границей.

Проект «Сфера»* занимался пропагандой ЛГБТ**-отношений и распространял недостоверную информацию о политике РФ. Кроме того, организация взаимодействовала с иноагентами, а её руководство велось из-за пределов России.

Одновременно Минюст исключил из реестра И. Н. Хашига в связи с утратой признаков иностранного агента. Обновление списка произведено на основании соответствующих распоряжений ведомства.

В начале месяца Минюст пополнил реестр иноагентов журналистами-расследователями Михаилом Магловым* и Виталием Солдатских, бывшим сопредседателем «Голоса» Станиславом Андрейчуком* и активисткой Татьяной Фроловой*. Маглов* участвовал в подготовке и тиражировании материалов иноагентов и нежелательных структур, Солдатских* распространял ложные сведения о действиях российских властей.

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