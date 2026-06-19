Семейную налоговую выплату назначили более 360 тысячам россиян

Семейная налоговая выплата с начала июня назначена уже 363,7 тысячи россиян, воспитывающих более 845 тысяч детей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Выплаты уже назначены 363,7 тысячам граждан, которые воспитывают более 845 тысяч детей», — сказал глава ведомства.

По его словам, в Социальный фонд России поступило свыше 1,8 миллиона заявлений на эту меру поддержки. В Ямало-Ненецком автономном округе выплата назначена более чем двум тысячам граждан на 5,5 тысячи детей. Подать заявление на выплату по итогам 2025 года семьи могут до 1 октября.

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году граждане старшего возраста могут не платить налог на имущество по федеральной льготе. Она распространяется на один объект недвижимости каждого типа. В перечень входят квартира, комната, отдельный дом, хозпостройка на участке до 50 кв. м, а также садовый домик или дача.