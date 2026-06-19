Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москву удивили слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не может быть посредником в урегулировании кризиса вокруг Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредниками по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину», — отметил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что Вашингтон действительно поддерживает киевский режим — не только продлевая санкции, но и принимая собственные ограничения, а также реализуя специальные программы Пентагона по развитию военно-промышленного сектора Украины.

Ранее сообщалось, что Москва по-прежнему готова к обсуждению путей урегулирования украинского кризиса. В Вашингтоне сохраняют заинтересованность в продолжении контактов. Переговорный механизм действовал до недавнего времени в формате с участием России, США и Украины.