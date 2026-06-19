Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 14:51

Лаврова удивило признание Рубио об Украине

Лавров: Слова Рубио о неспособности США быть посредником удивили Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москву удивили слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не может быть посредником в урегулировании кризиса вокруг Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредниками по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину», — отметил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что Вашингтон действительно поддерживает киевский режим — не только продлевая санкции, но и принимая собственные ограничения, а также реализуя специальные программы Пентагона по развитию военно-промышленного сектора Украины.

Лавров сообщил о регулярных контактах с Рубио
Лавров сообщил о регулярных контактах с Рубио

Ранее сообщалось, что Москва по-прежнему готова к обсуждению путей урегулирования украинского кризиса. В Вашингтоне сохраняют заинтересованность в продолжении контактов. Переговорный механизм действовал до недавнего времени в формате с участием России, США и Украины.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Сергей Лавров
  • Марко Рубио
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar