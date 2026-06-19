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Регион
19 июня, 12:28

Лавров сообщил о регулярных контактах с Рубио

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что продолжает поддерживать связь с госсекретарём США Марко Рубио.

По его словам, между ними уже состоялось несколько личных контактов.

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«Я на связи с Марко Рубио, было несколько личных контактов, по телефону разговариваем переодически», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Глава российского МИД не уточнил, какие именно темы обсуждаются во время телефонных разговоров и встреч.

Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются на фоне обсуждения двусторонних отношений и международной повестки.

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Ранее сообщалось, что Москва по-прежнему готова к обсуждению путей урегулирования украинского кризиса. В Вашингтоне также сохраняют заинтересованность в продолжении контакт. Переговорный механизм продолжал действовать до недавнего времени в формате с участием России, США и Украины.

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Марина Фещенко
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