Лавров сообщил о регулярных контактах с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что продолжает поддерживать связь с госсекретарём США Марко Рубио.

По его словам, между ними уже состоялось несколько личных контактов.

«Я на связи с Марко Рубио, было несколько личных контактов, по телефону разговариваем переодически», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Глава российского МИД не уточнил, какие именно темы обсуждаются во время телефонных разговоров и встреч.

Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются на фоне обсуждения двусторонних отношений и международной повестки.

Ранее сообщалось, что Москва по-прежнему готова к обсуждению путей урегулирования украинского кризиса. В Вашингтоне также сохраняют заинтересованность в продолжении контакт. Переговорный механизм продолжал действовать до недавнего времени в формате с участием России, США и Украины.