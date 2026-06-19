Индия обошла Китай по числу трудовых мигрантов в России среди визовых стран

Индия обошла Китай и стала лидером среди визовых стран по числу трудовых мигрантов в России. Об этом говорится в исследовании Московской школы управления «Сколково» и группы компаний «Интруд».

Ранее первое место по выданным квотам всегда занимал Китай — оттуда приезжали рабочие и менеджеры для предприятий китайских компаний, а также представители малого и среднего бизнеса. Теперь ситуация изменилась: для индийцев выделили 90 384 квоты, а для китайцев — 89 057 из общего числа 278 940.

Больше всего индийских сотрудников ждут в Центральном федеральном округе (особенно Московская и Ивановская области, Москва, Калужская область) и Северо-Западном (Ленинградская область и Санкт-Петербург). Далее следуют Приволжский, Дальневосточный, Уральский, Южный, Сибирский и Северо-Кавказский округа.

Ранее появилась информация о том, что на рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который предполагает пересмотр зон ответственности федеральных органов в вопросах трудовой миграции. Правительство выступило с инициативой о наделении МВД рядом полномочий, которые сейчас закреплены за Министерством труда. Таким образом, речь идёт о перераспределении задач между двумя ведомствами.