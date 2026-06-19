Смертельная битва среди могил: Работники ритуальных услуг не поделили кладбище в Карелии

Двое работников из сферы ритуальных услуг устроили драку со смертельным исходом на кладбище в Бесовце. Об этом сообщил СК по Республике Карелия.

Обоим участникам по 38 лет. Стычка быстро переросла в поножовщину. Один из мужчин набросился на оппонента с ножом, и тот скончался от полученных ранений прямо на месте.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На днях стало известно, как в Омске 60-летний мужчина смертельно ранил 50-летнего брата, заступившись за мать во время семейного конфликта. СК возбудил дело об убийстве. Инцидент произошёл днём 16 июня в квартире на улице 50 лет Профсоюзов, потерпевший скончался на месте от ножевых ранений.