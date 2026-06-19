Смертельная битва среди могил: Работники ритуальных услуг не поделили кладбище в Карелии
Работник ритуальных услуг зарезал своего коллегу на кладбище в Бесовце
Подозреваемый. Обложка © СК по республике Карелия
Двое работников из сферы ритуальных услуг устроили драку со смертельным исходом на кладбище в Бесовце. Об этом сообщил СК по Республике Карелия.
Обоим участникам по 38 лет. Стычка быстро переросла в поножовщину. Один из мужчин набросился на оппонента с ножом, и тот скончался от полученных ранений прямо на месте.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.
На днях стало известно, как в Омске 60-летний мужчина смертельно ранил 50-летнего брата, заступившись за мать во время семейного конфликта. СК возбудил дело об убийстве. Инцидент произошёл днём 16 июня в квартире на улице 50 лет Профсоюзов, потерпевший скончался на месте от ножевых ранений.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.